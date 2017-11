Festival della soft economy 2017. Il senso dell’Italia per il futuro per Fondazione Symbola

“Possiamo influenzare il futuro se gli diamo un senso”. Dargli un senso significa contrastare i cambiamenti climatici, lavorare per la pace e lo sviluppo nei luoghi di origine dei flussi migratori, rendere più equo e inclusivo il nostro sistema sociale ed economico. Così Fondazione Symbola introduce il Festival della soft economy che torna a Macerata e Treia dal 4 al 6 luglio, seguito dal seminario estivo di Treia venerdì 7 e sabato 8 luglio. In questo percorso ambizioso, l’Italia può essere protagonista. Anzi, lo è già. Ma si trova di fronte a sfide cruciali. Alcune derivano dalla sua posizione geografica, che la pone come crocevia e partner importante del progetto della nuova Via della Seta. Altre, non meno decisive, le vive al suo interno: è il caso della ricostruzione post-sisma dell’Appennino Centrale. Questi sono alcuni dei temi di cui si parlerà nei cinque giorni di eventi e dibattiti organizzati da Symbola. LifeGate, che anche quest’anno è media partner, vi terrà aggiornati sulle novità e le testimonianze più interessanti.

Italia-Cina, un legame sempre più stretto

Appennino, obiettivo ricostruzione

Geografie del nuovo made in Italy

Foto in apertura © Fondazione Symbola