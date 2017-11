Gli oceani sono pieni di plancton, ma anche di plastica

La nave da ricerca francese Tara Oceans, in viaggio dal 2009 ha percorso circa 113.000 km tra gli oceani Atlantico, Pacifico, Meridionale e Indiano per verificare gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento sugli oceani. Gli scienziati a bordo hanno scoperto la presenza di diversi nuovi tipi di pesci e calamari e di oltre un milione di organismi microscopici responsabili della produzione della maggior parte dell'ossigeno del pianeta, il plancton. Lo studio ha però anche rivelato la fragilità degli oceani: ha effettuato il primo prelievo di plastica nelle acque al largo dell'ultimo continente incontaminato del mondo, l'Antartide, e ha trovato migliaia di frammenti di plastica per chilometro quadrato. "Questi detriti possono causare gravi danni all'ecosistema rilasciando tossine nella catena alimentare che possono essere mangiate dai pesci, dai mammiferi marini e dagli uccelli marini che pensano che si tratti di meduse", ha detto un portavoce del museo di scienze di Londra, dove sono stati presentati i risultati della spedizione.