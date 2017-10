Le tartarughe non prendono il sole (e questo è un problema)

Crogiolarsi al sole sulla spiaggia, per le tartarughe marine, non è una questione di relax, né di tintarella, ma di salute. Uscire dall'acqua di tanto in tanto e sostare sotto i raggi caldi consente a questi animali di regolare la propria temperatura corporea, favorendo anche il buon funzionamento del sistema immunitario e della digestione.

Colpa dei cambiamenti climatici

Più l'acqua è calda meno le tartarughe escono