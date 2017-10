Tecnovisionarie 2015, premiate le donne che cambiano il futuro

Ieri, 6 maggio, nella suggestiva cornice del padiglione aeronavale del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano si è svolta la premiazione delle Tecnovisionarie ® donne che riescono a vedere (e riusciranno a cambiare) il futuro. Alla serata hanno partecipato rappresentanti del mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione e del mondo scientifico. Quest'anno la giuria del Premio Internazionale Tecnovisionarie ®, che segue il principio secondo cui le donne possono apportare benefici straordinari in ogni ambito legato all'impresa e all'innovazione, ha puntato soprattutto sui temi dell'alimentazione, della nutrizione, della salute e della sostenibilità in coerenza con il tema principale della manifestazione Expo Milano 2015. La cerimonia è stata introdotta da Fiorenzo Galli, Direttore generale del museo, e condotta dalla giornalista Laura La Posta. Alle donne premiate è stata donata una tela della collezione ANITA', creata da carlotta Todeschini appositamente per la cerimonia. Le premiate del 2015 Claudia Sorlini, responsabile scientifico di un progetto europeo su Donne e Scienza e presidente del Comitato Scientifico per EXPO del Comune di Milano dal 2012, nonché membro dello Steering Committee of EU Scientific Programme for EXPO 2015 (del Parlamento e Commissione Europea), per la sezione WomenHealth & EXPO. Daniela Aleggiani, 3M, per la sezione WomenSustainability per l’ambiente. Premiata per aver saputo influenzare i comportamenti rispettosi dell'ambiente attraverso la comunicazione.

