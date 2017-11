Terra viva, il manifesto di Vandana Shiva presentato a Expo 2015

In quella stessa Expo che ha stretto accordi con alcune tra le più grandi e controverse multinazionali del mondo, c’è anche una cascina scelta come spazio dedicato alla società civile. Si chiama proprio così, Cascina Triulza - Padiglione della società civile. Si tratta dell’unica struttura che era già presente nello spazio espositivo prima di Expo e che è stata totalmente restaurata in chiave sostenibile per l’occasione, diventando una costruzione rurale che ospita iniziative promosse o dedicate alle associazioni o alle organizzazioni nazionali e internazionali.

Il manifesto

"Sporchiamoci le mani"