Saleem Samad. Chi sono davvero i terroristi in Bangladesh

Non poveri, ma disoccupati. Laureati o diplomati in information technology e social network. Membri di gang, probabilmente attratti dalla violenza come i protagonisti di una "Arancia meccanica" globalizzata. Anche in Bangladesh, come negli altri paesi colpiti dal terrorismo di matrice islamica, lo scenario dei reclutamenti è cambiato enormemente negli ultimi tempi. Gli estremisti islamici hanno smesso di cercare i giovani contadini educati nelle madrasa. Sono lontani i tempi in cui i poveri si univano ai talebani. I disperati non sono più interessati alla jihad, come si è sostenuto subito dopo l'11 settembre 2001.