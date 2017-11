Test: quanto è sostenibile la tua quotidianità?

1. Acquisto di un dentifricio a) Lo scelgo in base al costo b) Lo scelgo perché è senza imballaggio c) Lo scelgo per abitudine 2. Lavare le stoviglie a) Le lavo in lavastoviglie con prodotti ecologici e a bassa temperatura b) A mano, non sotto l'acqua corrente, con prodotti ecologici c) Non le lavo, perché uso stoviglie di plastica o di carta d) Altro 3. Separare i rifiuti a) Mi sento in colpa se per sbaglio o per comodità butto il contenitore vuoto del bagnoschiuma nella pattumiera normale b) La batteria del cellulare divenuta inutilizzabile la butto nella spazzatura c) In cucina ho un contenitore per buttare carta e cartoncini tipo imballaggi per tubetti e scatolette 4. Consumo elettricità a) I miei apparecchi vanno con elettricità prodotta da pannelli fotovoltaici b) Ho più di 12 apparecchi elettrici "fissi" (tipo lavatrice, frigo, pc) in casa c) Spengo i led luminosi degli apparecchi elettrici 5. Mobilità a) Per fare uno spostamento inferiore a un chilometro prendo la macchina b) Da Milano decido di andare a vedere una mostra a Venezia: prendo il treno c) Sono informato sul "car sharing" A ogni domanda corrisponde un punteggio. Clicca qui per vedere i punteggi assegnati alle domande e realizzare il tuo profilo. Rita Imwinkelried