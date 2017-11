Un uomo ha aperto il fuoco domenica 5 novembre, intorno alle 11:30 ora locale, durante lo svolgimento di una messa in nella chiesa battista di Sutherland Springs, nello stato del Texas, negli Stati Uniti. I morti sarebbero almeno 27, 30 i feriti secondo Ksat, il canale televisivo con sede a San Antonio, sempre in Texas. Secondo i testimoni sarebbero stati esplosi almeno una ventina di colpi d'arma da fuoco a breve distanza tra loro. L’uomo sarebbe poi stato ucciso dalla polizia o si sarebbe ucciso.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.