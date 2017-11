Il tifone Damrey colpisce il Vietnam, almeno 49 vittime e 27 dispersi

È il secondo tifone in un mese per il Vietnam. Damrey ha raggiunto le coste del paese asiatico il 4 novembre con venti alla velocità di circa 130 chilometri orari, ma in queste ore la pioggia non accenna a diminuire e sembra che si protrarrà fino a martedì. Secondo quanto riportato dall’Autorità per la gestione dei disastri, al momento le vittime sono almeno 49 e 27 persone risultano disperse, tra cui nove membri dell'equipaggio di una nave cargo affondata al largo della provincia di Khanh Hoa.

I danni provocati dal tifone Damrey

Il Vietnam ospita il vertice dell'Apec