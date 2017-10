I terroristi dell’Isis sono tombaroli

Quelli dell'Isis sono terroristi, ma non sono ignoranti, anzi. La distruzione sistematica e a sfondo propagandistico delle statue di Ninive e Nimrud e dei resti del palazzo di Assurbanipal II nei pressi di Mosul, in Iraq, sarebbe servita a mascherare furti ben più ingenti di materiale archeologico di valore da rivendere al mercato nero per cifre da capogiro. Lo ha riferito stamattina all'Associated Press Qais Hussein Rashid, capo del Consiglio di Stato iracheno per le Antichità e per il Patrimonio, secondo cui i tori alati presi a trapanate, le statue assire divelte dai loro supporti e l'intero palazzo, vecchio di 3000 anni, raso al suolo dalle ruspe del Califfato altro non sarebbero se non diversivi per distogliere l'attenzione dal vero obiettivo dei miliziani: i reperti piccoli e preziosi che dovrebbero servire per continuare a finanziare le attività terroristiche.

