Topolino a Impatto Zero

"Questo sì che è un vero affare!" afferma ai nostri microfoni, in modo pragmatico, il papero più ricco di Paperopoli: "per una volta ci guadagniamo tutti... anche quel pivello di Rockerduck!!! Parola di Paperon de' Paperoni". I paperopolesi sono tutti entusiasti per l'iniziativa, intrapresa dal settimanale che racconta le loro storie e quelle degli abitanti di Topolinia, di contribuire alla creazione e tutela di foreste in crescita per combattere l'effetto serra. Sì, perché a quanto pare il riscaldamento globale, con relativi problemi, tocca anche le città rese note per la prima volta, tanti anni fa, dalla penna di Walt Disney. Così, per dare una mano al pianeta, "Topolino" ha aderito al progetto Impatto Zero® di LifeGate: la CO 2 emessa per mandare in stampa il giornale in uscita il 22 aprile è stata compensata contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. "Quando il pianeta chiama, Q_Galaxy risponde!" commentano in coro i Q_Galaxy, Qui, Quo e Qua, la squadra spaziale di difensori della natura. "La terra è nostra amica, difendiamola tutti insieme". L'unico che sembra vedere solo l'aspetto ludico dell'iniziativa è il nipote di Paperone, Paperino. "Wow! Questa è una grande idea" starnazza ai nostri microfoni "Ci saranno tanti nuovi alberi... dove appendere la mia amaca. Una pacchia per i miei pisolini!" Be', poco male. Del resto, anche l'ozio è un'attività a Impatto Zero®!