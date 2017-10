Topolino

L'edizione di Topolino di mercoledì 13 gennaio 2010 è a Impatto Zero®, la prima di quest'anno solare. Nel giornale, tante le pagine dedicate all'ecologia vista attraverso le idee dei ragazzi e una lettera di saluto del ministro Stefania Prestigiacomo: infatti la resa a Impatto Zero® è stata possibile grazie al contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



Come è fiera di ricordare la direttrice, Valentina De Poli, questo numero di Topolino è stato creato con l'aiuto diretto dei piccoli lettori. Come? Il 22 aprile, in occasione dell'Earth Day, il giornale lanciò l'iniziativa "caro ministro", esortando i ragazzi a scrivere le proprie idee al ministro dell'Ambiente per rendere il nostro Paese più ecologico e pulito.



Il risultato è stato un vero successo, alla redazione di Topolino sono arrivate tantissime lettere con soluzioni, consigli ed invenzioni. "Da qui" ci racconta la De Poli "il pensiero, insieme a LifeGate, di ripetere la meravigliosa iniziativa del Topolino a Impatto Zero®, e di coinvolgere il ministro, non portando le letterine, ma realizzando addirittura uno speciale fatto con i temi proposti dai lettori. Si tratta di una trentina di pagine tutte colme delle loro idee verdi."



Tra gli argomenti più gettonati dai ragazzi ci sono i trasporti ecologici e le energie alternative, ma anche il verde in casa. "Una delle letterine più simpatiche che abbiamo ricevuto riguarda lo sfruttamento dell'energia cinetica prodotta durante il movimento della ruota del criceto, quindi vanno a chiamare in causa anche l'animale domestico! I ragazzi dimostrano davvero una bella coscienza del problema."



Le fila del discorso sono tenute da un sorridente Eta Beta, che, come ci ricorda la De Poli è "il simbolo dell'uomo del futuro, cioè dei nostri lettori, gli uomini del futuro!"



