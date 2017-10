Topolino, nuovo numero speciale a Impatto Zero

Gli eroi disneyani più amati da grandi e piccini tornano a proteggere l'ambiente. E lo fanno dalle pagine di Topolino in occasione dell'iniziativa RicicloAperto, voluta da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero di imballaggi di carta e cartone, grazie alla quale sarà possibile visitare gli impianti della filiera cartaria in tutta Italia nelle giornate del 19-20-21 aprile. L'uscita dell'11 aprile del noto fumetto conterrà approfondimenti a sfondo ambientale realizzati da alcuni Toporeporter, piccoli lettori in "missione speciale" per raccontare come si riciclano carta e cartone. Aderendo ad Impatto Zero® di LifeGate, Topolino compenserà le emissioni di CO2 generate dall'intero ciclo di vita di ogni copia del numero in edicola mediante l'acquisto di carbon credit che andranno a finanziare un progetto ecocompatibile per la riduzione di gas a effetto serra. Creare e far arrivare ogni numero di Topolino nelle mani dei lettori provoca la dispersione nell'ambiente di ben 81.405 kg di CO2, che l'editore ha scelto di compensare attraverso un progetto "non forestale" previsto dal Protocollo di Kyoto: l'introduzione in Cambogia di stufe da cucina ad alta efficienza energetica. Il 90% della popolazione cambogiana cucina infatti, ogni giorno, servendosi di stufe a legna. La dipendenza dalla risorsa forestale è notevolmente aumentata negli ultimi anni, di conseguenza, se non si interviene per controllarne il consumo a livello familiare, le foreste cambogiane potrebbero pagarne le conseguenze. L'iniziativa a cui aderisce Topolino si chiama "Fuelwood Saving with improved Cookstoves in Cambodia" e fa parte del Cambodian Firewood Saving Project (CFSP), un progetto di più ampio respiro che ha l'obiettivo di diminuire il taglio di alberi e preservare le preziose aree verdi cambogiane. Impatto Zero® è il progetto di LifeGate che calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 generate dalle attività di persone, prodotti e aziende contribuendo alla creazione e alla tutela di foreste in crescita. Le emissioni di CO2 possono essere compensate anche contribuendo a programmi che sviluppino le fonti rinnovabili, o come in questo caso, l'efficienza energetica.