Se anche il tornado è dopato

Un tornado, una tromba d'aria con una forza e una dimensione senza precedenti ha colpito lo stato americano dell'Oklahoma radendo al suolo centinaia di edifici e abitazioni e causando un numero imprecisato di morti e feriti. Guarda le foto dell'area colpita dal tornado su Pinterest Le vittime accertate sarebbero 24, di cui 9 bambini. I dati precedenti sono stati definiti errati da Amy Elliot, capo dell'Ufficio dei medici legali dell'Oklahoma, che si è scusata (inizialmente si era parlato di 51 vittime a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 40 persone). Oltre ad aver cancellato interi quartieri, la tromba d'aria ha colpito anche due scuole. Il tornado ha colpito soprattutto l'area di Moore, a sud di Oklahoma City e ha raggiunto un diametro superiore a 3 chilometri. Per il National Weather Service (il servizio meteorologico degli Stati Uniti), il tornado ha raggiunto il grado EF4 (devastante) sulla scala Enhanced Fujita che va da EF0 (debole) a EF5 (incredibile). Secondo il ricercatore dell'Istituto di biometeorologia del Cnr, Massimiliano Pasqui, intervistato dall'Ansa, la tromba d'aria avrebbe addirittura raggiunto il valore massimo: "In genere questi fenomeni hanno una durata di pochi minuti, mentre questa volta è durato 40 minuti, un'enormità". Fenomeni di questo tipo, in questo periodo non sono un'anomalia, tanto che l'area colpita viene comunemente definita Tornado Alley (vicolo del tornado) e comprende le pianure centrali degli Stati Uniti, dal fiume Ohio al Mississippi. Come accadde per l'uragano Sandy, però, c'è da chiedersi se il riscaldamento globale non abbia influito sulla potenza dell'evento atmosferico. Eric Pooley, vicepresidente dell'Environmental Defense Fund, fece un'analogia sportiva sulla straordinaria potenza con cui l'uragano ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti il 22 ottobre 2012: "Non possiamo affermare che ogni singolo fuoricampo di Barry Bonds* sia stato realizzato per via degli steroidi, ma sicuramente lo hanno aiutato a realizzarne di più e a colpire più forte". Agli scienziati stabilire se il parallelo sportivo può valere anche per questo nuovo record.