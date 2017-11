Traffico, Londra punta sul pedaggio

Nelle nostre città, quando l'inquinamento supera certi livelli, partono le targhe alterne. Un provvedimento molto discusso, perchè privilegia proprio chi ha più auto e causa il maggior inquinamento. A Londra hanno deciso di affrontare la stessa situazione facendo pagare un pedaggio per un'area di circa 20 chilometri quadrati, chiamata "congestion charging zone". Il pedaggio viene pagato dalle 7 alle 18,30, dal lunedì al venerdì. Sono esentati i veicoli dei disabili, dei residenti e i veicoli alimentati a carburanti a basso impatto ambientale. Una simile misura funzionerebbe anche da noi? Secondo Legambiente le esperienze più consolidate di road pricing (Oslo e Singapore) evidenziano, dal momento dell'introduzione del ticket, una immediata riduzione del traffico privato del 10-15%. Inoltre la riduzione del traffico aumenta la velocità media dei mezzi pubblici di superficie, consentendo - a parità di mezzi pubblici - di aumentare la frequenza e il numero delle corse, rendendo più efficiente il trasporto passeggeri. Il pedaggio incide sugli spostamenti quotidiani e non su quelli occasionali, in quanto colpisce le persone che quotidianamente usano la macchina per i propri spostamenti. Il road pricing invita avarie forme di condivisione come il car pooling: accordotra colleghi e amici per utilizzare una sola auto e dividere i costi del ticket di accesso. Le entrate derivanti dal pedaggio sono utili solo se usate per migliorare il trasporto pubblico. In Germania un ente pubblico ha fatto fare uno studio sul problema, con la conclusione che il pedaggio è un mezzo inadatto a una moderna politica della viabilità urbana. I motivi principali sono: l'immagine dell'auto privata come status symbol aumenta mentre i mezzi pubblici vengono psicologicamente discreditati. Cioè, il mezzo pubblico verrebbe maggiormente usato da chi non si può permettere il costo del pedaggio, rendendo visibile l'appartenenza sociale. Inoltre è un sistema di controllo efficace ma molto costoso. Si tratta di due approcci al problema completamente diversi. Ambedue danno spunti per riflettere prima di una decisione. Si tratta comunque di esperimenti che evitano di affrontare il vero problema che è strutturale e coinvolge direttamente il mezzo auto. Per ora si preferisce trovare modi per far usare meno l'auto privata, facendola diventare da necessità a mezzo occasionale, scoraggiandone l'uso con l'aumento dei costi. Rita Imwinkelried