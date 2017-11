Il Treno Verde di Legambiente premia Milano, una delle migliori città in Europa per la gestione dei rifiuti

Nella partita della gestione sostenibile dei rifiuti anche le grandi città possono fare la differenza. Ce lo dimostra la città di Milano, la prima metropoli italiana che ha superato la soglia del 50 per cento di raccolta differenziata e che ha domiciliarizzato il sistema della raccolta anche della frazione organica. Con oltre un milione di abitanti serviti dal porta a porta, il capoluogo lombardo è la prima città in Italia e la seconda in Europa dopo Vienna. Un risultato importante frutto di un lavoro e un’esperienza virtuosa che sta facendo scuola nella Penisola, che ha incuriosito metropoli oltreoceano come New York e che merita di essere replicata anche nelle altre grandi città italiane, come ad esempio Roma (dove la questione rifiuti è ormai un tema scottante e un’emergenza), e in tanti altri comuni italiani.

