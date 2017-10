È difficile pensare ai ghiacci artici senza evocare l’immagine di un tricheco (Odobenus rosmarus) con le sue grandi zanne mentre ozia pacifico sul pack. Questo enorme pinnipede è infatti uno dei simboli dell’Artico, il progressivo scioglimento dei ghiacci causato dai cambiamenti climatici potrebbe però complicarne la conservazione. Negli ultimi anni si è assistito a migrazioni di massa dei trichechi (con gruppi fino a 35mila esemplari) causate dalla scarsa presenza delle grandi lastre di ghiaccio sulle quali i trichechi sono soliti trascorrere gli inverni nel mare di Bering. È invece di tutt’altro avviso il Fish and wildlife service (Fws), l'agenzia statunitense che si occupa della conservazione della fauna selvatica, secondo cui questi animali sapranno adattarsi alla scomparsa del ghiaccio marino artico.

#Whatdoyouthink? Activist calls for floating rafts as walrus resting spots to stop beach stampedes. @nytclimate https://t.co/GoZmQHgFvW pic.twitter.com/NetwnDOA8F