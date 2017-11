È passata una settimana dal giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Una settimana di decisioni, annunci, polemiche e tweet. Il nuovo presidente degli Stati Uniti non ha infatti perso tempo, affondando da subito i primi colpi contro le politiche del suo predecessore, Barack Obama. E lanciando alcune delle misure più importanti (e discusse) del suo programma.

Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK