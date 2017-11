Ora anche la Tunisia ha una legge contro la violenza sulle donne

Fino a ieri in Tunisia non esisteva una legge sulla violenza domestica. Tutto è cambiato il 26 luglio quando il Parlamento ha approvato all’unanimità la legge sull’eliminazione della violenza contro le donne. Parlamento in cui le donne occupano circa un terzo dei seggi, la quota più alta in tutto il mondo arabo.

La legge sull’eliminazione della violenza contro le donne

Tunisia: landmark step to shield women from violence. New law offers protection, but needs funding https://t.co/pRAt6prJF2 pic.twitter.com/YG4UWHyQBY — Bénédicte Jeannerod (@BenJeannerod) 27 luglio 2017

I diritti delle donne in Tunisia