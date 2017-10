Turchia, fermati 12 professori perché volevano la pace con i curdi

La loro colpa è aver firmato una dichiarazione per denunciare e quindi porre fine alla violenza dell’esercito turco contro gli esponenti del Partito curdo dei lavoratori, il Pkk. Una dichiarazione che chiedeva una soluzione pacifica del conflitto, quasi secolare, nel sudest del paese tra la Turchia e il Pkk, considerato come un’organizzazione terroristica sia dal governo di Ankara che dai suoi alleati occidentali. Così, per questo motivo, dodici dei mille professori universitari da ogni parte del mondo che l’hanno sottoscritta sono stati fermati dalla polizia turca venerdì 15 gennaio, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Anadolu e ripresa da Associated Press. Una mossa che conferma i dubbi e i timori sulla reale possibilità di esprimersi liberamente nel paese sotto la guida del presidente Recep Tayyip Erdogan. I docenti lavorano all’università di Kocaeli, a pochi chilometri da Istanbul, dove il 12 gennaio si è verificato un attentato nel quartiere di Sultanahmet.