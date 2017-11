Tutte le tappe del veliero dei delfini

"L'Italia è stata tra i primi paesi ad impegnarsi per fermare entro il 2010 la perdita di biodiversità. Proprio il nostro mare è compreso tra i 25 hotspot, i cosiddetti punti critici per la conservazione della biodiversità a livello mondiale: in nessun altro luogo è infatti possibile ritrovare le stesse particolarità ambientali ed il medesimo valore in termini di biodiversità", ha commentato il Ministro Alfonso Pecoraro Scanio. "E' questo il motivo per cui Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha deciso di contribuire, anche quest'anno, alla campagna promossa dal CTS Ambiente". Ecco tutte le tappe.