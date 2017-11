Tutti al cinema per salvare la Terra

Cosa ci fanno una mangusta, uno scimpanzè, un leone, un gallo e tanti altri in viaggio verso New York? Sono tutti gli animali della Terra che decidono di unirsi per salvare l'ambiente e il proprio ecosistema, messo sempre più a rischio dagli uomini. Dagli orsi polari che vedono il ghiaccio che si scioglie sotto le loro zampe, alle giraffe che in Africa rischiano di morire di sete, tutti si mettono in marcia verso la "grande mela" per partecipare alla Conferenza Mondiale per l'Ambiente. Il film di animazione, diretto da Reinhard Klooss e Holger Tappe e tratto dal libro "La Conferenza degli Animali" di Erich Kästner, analizza temi oggi sempre più attuali, con ironia e realismo, come l'impoverimento delle risorse naturali, l'inquinamento ambientale, l'uso inefficiente dell'acqua e il cambiamento climatico. Insomma, visto che l'uomo non riesce a mettersi d'accordo nemmeno sulla diminuzione delle proprie emisssioni, ecco intervenire il mondo animale. Date le tematiche trattate, Moviemax Italia e il WWF hanno collaborato tra loro per lanciare, oltre al cartone animato, anche la campagna "20 Species for a Living Planet", che mira a salvare le specie a maggior rischio di estinzione nel mondo. Tra queste molti sono gli animali protagonisti del film, come ad esempio lo scimpanzè, l'elefante africano e quello asiatico, il panda gigante, il gorilla, la tartaruga marina e il rinoceronte. Le specie animali soffrono degli stessi problemi degli umani: carenza di risorse naturali e di spazi vitali, ambiente inquinato e cambiamenti climatici. Nel corso delle attività di promozione del film "Animals United" sarà possibile da subito per il pubblico italiano aiutare il WWF partecipando alla campagna adozioni attraverso il sito del WWF.