Tutti gli strumenti per attuare il Protocollo di Kyoto

All'interno del Protocollo sono stati formalizzati questi tre grandi strumenti per favorire l'attuazione degli obblighi e la cooperazione internazionale. La Join Implementation corrisponde grosso modo ad un metodo di attuazione congiunta degli obblighi: è uno strumento di cooperazione all'interno del gruppo di paesi ai quali il Protocollo impone l'obbligo di riduzione. Questi paesi possono decidere di formare un gruppo per attuare congiuntamente i loro impegni, accordandosi al loro interno su di una distribuzione diversa degli obblighi rispetto alla distribuzione prevista originariamente da Kyoto, purchè venga rispettato l'obbligo complessivo risultante dall'unione di tutti gli obblighi individuali spettanti ai singoli paesi coinvolti. L'accordo deve essere ufficializzato con la notificazione al segretario della Convenzione quadro, il quale informerà tutte le altre parti della Convenzione. Nel caso fallisse l'azione congiunta, e non si raggiungesse l'obbiettivo di riduzione comune, gli Stati rimarrebbero comunque responsabili del rispetto dei propri obblighi individuali stabiliti dal Protocollo. L'Unione Europea utilizza la Join Implementation fin dall'iniziale approvazione del Protocollo. L'Emissione Trading invece, consiste in un trasferimento e acquisto di diritti di emissione tra Paesi. Se un Paese riesce a ridurre le proprie emissioni più della quota assegnata può vendere la rimanente parte delle sue emissioni consentite ad un altro Paese che non può raggiungere l'obbiettivo che gli spetta. La commercializzazione di diritti di emissione non è però libera, ma sottostà ad una duplice condizione: 1. tra Paese che cede e Paese acquista deve esistere una cooperazione su un progetto finalizzato alla riduzione delle emissioni. 2. il progetto deve essere già stato ufficializzato ed approvato dai Paesi coinvolti. Il Clean Development Mechanism riceve una formulazione piuttosto ampia che lo identifica come un sistema di collaborazione e cooperazione internazionale tra Pesi industrializzati e Paesi in via di Sviluppo su programmi e progetti congiunti che servano all'attuazione degli impegni contenuti nel Protocollo e a dare impulso allo sviluppo sostenibile. In pratica, i Paesi sviluppati possono decidere di ridurre tramite compensazione parte delle proprie emissioni in paesi terzi con progetti di trasferimento di tecnologie "verdi" o progetti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili o anche di valorizzazione del patrimonio forestale.