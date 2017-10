Tutti i mezzi della politica

Si sa, in Italia ci si scalda sempre, per la politica. Anzi, ci si surriscalda. Ma vi sembra un buon motivo per far surriscaldare anche il globo terracqueo? Chilometri e chilometri di strada per andare di città in città a tenere discorsi, seguire appuntamenti, affiggere manifesti, e tutte le normali, fragorose e infervorate discussioni pubbliche. Questo significa, anche, tanto inquinamento? Non sempre. Tutti i mezzi della politica. 1995. Nasce L'Ulivo, nel 1995, coalizione di movimenti e associazioni singoli e partiti. L'iniziativa politica più spettacolare è il pullman di Prodi. Il pullman parte da un paesino, Tricase, in Puglia: dopo un bagno di folla al cinema "Aurora", Prodi sale sul pullman che lo portò verso Palazzo Chigi. 2000, marzo. "Azzurra", un gigantesco traghetto della Grimaldi Lines la cui stiva viene trasformata in un vasto auditorium capace di ospitare 5mila persone, salpa da Genova. Per aprire la campagna elettorale delle Regionali Silvio Berlusconi circumnaviga la penisola toccando dieci porti, dieci regioni. 2001, febbraio. Francesco Rutelli sale in treno. 5200 km lungo i binari dell'Italia. Era allestito con mostre, spazio Internet, dalla biblioteca alla musica. 2005, settembre. Riparte Romano Prodi, stavolta su un tir giallo lungo 15 metri. Il tir dispone di un meccanismo per aprire uno dei due lati e formare così un palco funzionale per incontri e dibattiti. 2005, settembre. Parte il 4 settembre da Tricase, in Puglia, la corsa alle primarie di Alfonso Pecoraro Scanio, leader dei Verdi italiani. Come Prodi nel '96, anche il presidente nazionale dei Verdi ha scelto il cinema "Aurora" per il suo "debutto ufficiale on the road. Il pullman è speciale, però: è un bus elettrico, che sarà poi affiancato, in alcune regioni, da barche a vela e biciclette. "Per viaggiare con un impatto ambientale zero", come lo stesso leader dei Verdi sottolinea. Pecoraro Scanio è il candidato di una "Lista Arcobaleno", "un'aggregazione ambientalista, civica e pacifista". Prima tappa verde, alla volta di Lecce: per incontrare il comitato per la difesa di Parco Corvaglia.