Tutti preoccupati per l’aumento delle temperature

Basta dare uno sguardo fuori le finestre per rendersi conto che le temperature sono davvero più alte di quanto si aspetterebbe nel mese di dicembre: l'erba è verde come in una stagione mite, alcuni alberi sono rimasti con le foglie attaccate, nelle belle giornate le temperature salgono a a livelli estivi. In una risoluzione il Parlamento europeo ha approvato una strategia per la lotta al cambiamento climatico che serve come base alla conferenza sul clima in atto in questi giorni a Buenos Aires. Viene raccomandato di inserire il trasporto aereo e marittimo internazionale negli obiettivi di riduzione delle emissioni a partire dal 2012. Incrementare le misure per aumentare l'efficienza energetica e ricorrere alle fonti rinnovabili per l'energia, in particolar modo alle biomasse, è un altro punto del documento. Ma anche al Protocollo di Kyoto viene data importanza: è necessario che venga sviluppato al più presto il meccanismo di scambio di quote di emissioni, gli Stati membri devono presentare i piani nazionali di assegnazione, pena il deferimento alla corte di Giustizia. Inoltre c'è da stare attenti che i piani nazionali già approvati non subiscano variazioni e vengano rispettati dopo il primo gennaio 2005. Nel recente convegno "Cambiamenti Globali: il Mediterraneo sotto pressione" il climatologo Vincenzo Ferrara dell'Enea ha riferito come la temperatura su tutto il bacino del Mare Mediterraneo si sta alzando, che le giornate di pioggia sono diminuite del 14%, che l'intensità delle precipitazioni è aumentata e che si assiste a siccità prolungate in inverno nelle regioni del Nord e in estate in quelle meridionali. Il 2003 è stato un anno record con temperature delle acque fino 32°, simile a quelle del Mar Rosso. "Una serie di segnali lenti ma inequivocabili ci dice che il clima sta cambiando a causa della concentrazione in atmosfera dei gas serra" ha spiegato Ferrara. Rita Imwinkelried