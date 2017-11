Un data center a zero emissioni. Lo costruir

Un vecchio impianto di produzione di imballaggi ormai in disuso verrà ristrutturato e trasformato in un data center d'avanguardia, a zero emissioni. Il nuovo polo sorgerà a Avenches, cittadina svizzera nel cantone di Vaud. Il data centre supporterà e potenzierà i servizi e i prodotti Yahoo! tra cui Yahoo! Homepage, Yahoo! Lifestyle, Yahoo! Sports, Yahoo! News e Yahoo Finance.



Grazie ad una progettazione unica nel suo genere, il nuovo data center promette di diventare uno dei più ecologici al mondo. Come? La parola d'ordine è efficienza energetica: dalla scelta dei materiali alla forma dell'edificio stesso, il centro sarà il 40% più efficiente nel raffreddamento rispetto ai più recenti data center e il 70% più efficiente rispetto a quelli tradizionali.



Queste strutture, (in pratica una grande stanza con dentro delle apparecchiature informatiche), cosumano metà dell'energia elettrica per essere alimentati e l'altra metà per essere raffreddati. Secondo alcuni dati pubblicati dal Sole24Ore: "un tipico data center assorbe circa 50 MegaWatt, il fabbisogno utile per far funzionare 140.000 televisori, e uno allestito su una superficie di 5.000 metri quadrati che opera a 4 MegaWatt consuma l'equivalente di 57 barili di petrolio al giorno".



L'azienda utilizzerà così il cosidetto "Free Cooling" dell'aria esterna, espellendo in questo modo tutto il calore che il data center genererà, favorendo l'entrata di aria fresca e l'uscita di quella calda. Questa maggiore efficienza, unitamente alla produzione di energia elettrica svizzera per il 95% carbon neutral, permetterà a Yahoo! di ridurre le emissioni di oltre 17.000 tonnellate di CO2 all'anno. Questo renderà effettivamente il data center neutrale, a zero emissioni.



"Siamo entusiasti di presentare a livello mondiale il nostro data center a basso consumo energetico di Avenches, e di assumere un ruolo attivo nella comunità - ha commentato Jerry Yang, co-fondatore e Chief di Yahoo! - il nuovo data center consentirà a Yahoo! di fornire prodotti e servizi ai nostri utenti in Europa e negli altri Paesi".