Una vittoria per l’ambiente

Nel 1985-88 la produzione mondiale di CFC (clorofluorocarburi) aveva raggiunto l'apice con 1.200.000 tonnellate all'anno. Poi nel seguente decennio la rapida diminuzione accompagnata quasi subito da un grande miglioramento della situazione. L'olandese Paul Crutzen, che nel 1995 aveva ricevuto il premio Nobel in chimica per le sue ricerche sul buco dell'ozono, definisce questo risultato un grande esempio di come una politica ambientale perseguita con determinazione possa portare a dei cambiamenti concreti. Secondo Crutzen tra 30-40 anni i buchi sul polo sud e sul polo nord si saranno chiusi quasi del tutto. La buona e rapida risoluzione di questo caso dipende in gran parte dal fatto che il problema stesso e la sua origine erano da subito ben chiari e circoscritti. I clorofluorocarburi, responsabili della distruzione dell'ozono, venivano impiegati negli spray e nei frigoriferi. Andavano immediatamente eliminati, per evitare all'umanità grossi problemi con i raggi ultravioletti emanati dal sole. Quindi si trattava di trovare in meno tempo possibile una soluzione alternativa. E così è successo, nonostante contrasti iniziali da parte dell'industria. Nel 1987 fu elaborato a Montreal un programma per abbandonare la produzione di CFC. Altri settori come quello del clima sono più complicati, proprio perché risulta meno chiaro il rapporto tra causa ed effetto. Che i cambiamenti di clima siano da ricondurre all'effetto serra è condiviso da molti scienziati, ma non da tutti. Inoltre durante quasi tutti i processi di produzione energetica si formano dei gas serra. Evitarli è difficile, e richiede probabilmente un cambiamento strutturale nella scala dei valori dell'intera società. Rita Imwinkelried