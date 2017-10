Il qatariano Hamad bin Abdoulaziz al-Kawari e la francese Audrey Azoulay: è a questi due nomi che si è ristretta la lotta per la successione alla poltrona di direttore generale dell’Unesco, attualmente occupata dalla bulgara Irina Bokova. Dopo cinque votazioni gli altri sei candidati, provenienti da Cina, Vietnam, Azerbaijan, Egitto, Libano e Iraq, sono stati eliminati.

