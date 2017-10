Gli Stati Uniti hanno annunciato, il 12 ottobre, la decisione di abbandonare l'Unesco, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Washington, che manterrà lo status di osservatore esterno, ha motivato la scelta con l’accusa, rivolta all’agenzia Onu, di essere “anti-israeliana”.

I deeply regret the decision of the United States of America to withdraw from @UNESCO. Official statement: https://t.co/ACgqUKVLBi pic.twitter.com/xHTvJNt6tm