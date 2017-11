L’istruzione è sotto attacco, 13 milioni i bambini colpiti in Medio Oriente e Nordafrica secondo l’Unicef

Tredici milioni di bambini non hanno accesso all'istruzione a causa dei conflitti in atto in Medio Oriente e Nordafrica. Questi e altri dati allarmanti sono emersi dal rapporto Education under fire dell’Unicef, che analizza la situazione dell’istruzione in Siria, Iraq, Yemen, Libia, Palestina, Sudan, Giordania, Libano e Turchia. Fino a pochi anni fa, la regione era vicina al raggiungimento dell’istruzione primaria per tutti. Per esempio, in Siria, nel 2010 il 93 per cento dei bambini era iscritto alle scuole elementari. Nel 2013, però, il tasso è sceso al 62 per cento. Oggi più di due milioni di bambini non hanno accesso all’istruzione in Siria e questo scenario ne minaccia altri 500mila. Inoltre, dei 3-4 milioni di siriani scappati dal paese, 700mila bambini non vanno a scuola.