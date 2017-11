Fotografato l’unicorno dopo 15 anni

Grande scoperta nelle montagne vietnamite da parte del Wwf: fotografato uno dei mammiferi più rari. Lo chiamano unicorno, in realtà si tratta del saola.

il Wwf in collaborazione con il ministero vietnamita, ha avviato in queste dense e remotissime foreste lungo il confine tra Vietnam e Laos, un programma di conservazione delle foreste e della biodiversità. Qui le guardie forestali vengono reclutate dalle comunità locali, formate e preparate per combattere i bracconieri. "Dal 2011, le pattuglie delle guardie forestali nella zona dove è presente il Wwf hanno rimosso oltre 30mila trappole e distrutto più di 600 accampamenti illegali di bracconieri. La conferma della presenza del saola in quest'area è una dimostrazione che gli sforzi delle nostre guardie appassionate e instancabili stanno dando buoni risultati", ha concluso Isabella Pratesi.