United land. Cosa succederebbe se la natura si ribellasse all’uomo

L’uomo e la sua incontrollabile voglia di dominare l’ambiente che lo circonda sta trasformando per sempre la vita sulla Terra. Ma la nostra irrefrenabile voglia di conquista potrebbe provocare una reazione da parte della natura. Cosa succederebbe se le previsioni degli scienziati si realizzassero? Come cambierebbero i continenti se, all’improvviso, i ghiacci presenti ai poli si sciogliessero? E non solo per colpa del riscaldamento globale. L’artista francese François Ronsiaux, con il suo progetto United land, ha immaginato come potrebbero trasformarsi le città e le terre emerse nel caso di un’inversione magnetica dei poli. E di uno spostamento massiccio dei ghiacci che porterebbe a un innalzamento del livello dei mari di 300 metri.

Parigi © United land, François Ronsiaux

Chicago © United land, François Ronsiaux