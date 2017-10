Io, uomo delle foreste

Le aree verdi del pianeta svolgono un ruolo fondamentale per l'umanità producendo ossigeno, assorbendo CO2, fornendo materie prime. Una ricchezza che si può salvaguardare solo proteggendo i popoli che qui abitano da millenni, come ricorda Survival, l'organizzazione mondiale che ne promuove la tutela. Indigeni e tribù I popoli indigeni e tribali sono circa 5.000 in tutto il mondo e contano nel complesso più di 370 milioni di persone. Secondo le stime riportate da Survival, gli abitanti delle foreste sarebbero circa 50-60 milioni. Sparpagliati in più di 70 nazioni diverse, gli indigeni non sono pienamente rispettati in nessuna parte del globo, nonostante la legge sulla carta riconosca i loro diritti territoriali. Le comunità tribali sono molto spesso autosufficienti e vivono delle risorse del territorio: caccia, pesca, raccolta o ancora agricoltura e allevamento su piccola scala. Per loro la foresta è tutto: fonte di sostentamento, luogo spirituale, scuola, ospedale.

Foto: © Getty Images

