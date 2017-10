Non solo Sandy

Mentre l'uragano Sandy colpiva le coste orientali degli Stati Uniti causando 33 vittime, lasciando più di otto milioni di persone senza elettricità e provocando milioni di dollari di danni, dall'altra parte del globo un altro evento estremo colpiva le Filippine causando 24 vittime. Il suo nome è Son Tinh ed è stato classificato come una tempesta tropicale debole. Anche in questo caso inondazioni e smottamenti hanno messo a dura prova la popolazione. Questa è solo una delle notizie che non hanno trovato lo spazio adeguato in questi giorni sui mezzi d'informazione, impegnati a seguire da vicino l'evolversi della situazione in New Jersey. L'altro fatto che sta mettendo a dura prova il silenzio sulla questione climatica dei candidati alla presidenza americana è che secondo climatologi e centri di ricerca come il National center for atmospheric research (Ncar), Sandy è stato un fenomeno naturale la cui intensità è stata aggravata per un 10-15 per cento dalle conseguenze del riscaldamento globale. Precipitazioni Gli scienziati sono concordi nell'affermare che il global warming aumenta l'umidità in atmosfera causando maggiori precipitazioni. Il meteorologo Greg Holland dell'Ncar non ha dubbi nel sostenere che "tutti gli eventi caratterizzati da forti piogge, incluso Sandy, hanno in sé un contributo fornito dai cambiamenti climatici e il livello di questo contributo aumenterà in futuro". Temperatura degli oceani A settembre la temperatura dell'Atlantico è stata la seconda più alta di sempre (dopo quella del 2003) con circa 1,2 gradi in più rispetto alla media del periodo. Un oceano più caldo carica gli uragani di maggiore potenza. Da qui la straordinaria forza di Sandy nonostante fossimo in autunno. A questo va aggiunto un altro elemento: essendo fine ottobre, l'uragano ha tratto forza anche dalla differenza di temperatura tra oceani e atmosfera che normalmente alimenta i cicloni invernali creando un ibrido unico. Aumento del livello dei mari L'ultimo fattore è l'aumento del livello dei mari causato dallo scioglimento dell'Artico e quindi conseguenza diretta del riscaldamento globale. Negli ultimi anni il livello è aumentato di oltre 3 mm all'anno. Fenomeno che secondo Kerry Emanuel, climatologo del Massachusetts institute of technology, porta inevitabilmente a inondazioni delle coste sempre più frequenti perché "l'innalzamento dei mari sta ponendo gli edifici costruiti in passato troppo vicini all'acqua". In un luogo dove non avremmo mai costruito nel secolo scorso. Senza tutti questi fattori, l'uragano Sandy non sarebbe stato tale. Ecco perché è possibile parlare, come sostenuto da Greenpeace, di un "evento meteorologico estremo indotto dal cambiamento climatico".