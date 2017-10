Uragano Stan, in diretta col Guatemala

L'Uragano Stan in Guatemala ha fatto 600 morti e un migliaio di persone scomparse. Uno dei dati più significativi è che la maggior parte delle vittime, tra cui gli indigeni, non hanno saputo per tempo - nessuno li ha avvertiti - di quello che stava accadendo nel Paese. In più, leggendo alcuni articoli sulla stampa guatemalteca, risulta che l'attenzione per l'emergenza si è concentrata sulla costa, le zone di pianura, là dove ci sono i latifondi, le piantagioni di caffè, canna da zucchero. Le stesse attenzioni non sono state rivolte alle zone montane. Anzi. Zone rurali che sembrano dimenticate, nell'emergenza. Proprio quelle terre dove vivono le popolazioni indigene, quelle dove meglio si è conservata la biodiversità, che hanno ancora foreste intatte. Proprio lì sono in atto deforestazioni da parte di compagnie canadesi e statunitensi, in Guatemala, in Honduras, e sono state date tantissime concessioni minerarie per scavare i terreni in cerca di ricchezze?