Usa, battuta la lobby del petrolio

Una sentenza della Corte d'Appello del distretto della Columbia (Washington) ha sancito che l'Epa, Agenzia per la protezione dell'ambiente, ha il diritto di fissare i limiti delle emissioni di gas serra di automobili e impianti industriali, considerando finalmente quello del riscaldamento globale un problema reale e non opinabile. A dispetto dei vari documenti prodotti nel corso degli anni dall'Ipcc, il panel internazionale di scienziati che si occupano di riunire dati sul tema del cambiamento climatico, il Parlamento di Washington cela infatti numerosi negazionisti, ossia persone pronte ad affermare che il riscaldamento globale in corso non abbia alcuna causa antropica, ma solo cause naturali, considerando dunque inutili le politiche ambientali non solo dell'Environmental protection agency, ma anche delle Nazioni unite. I giudici statunitensi, stavolta, hanno dato invece ragione alla comunità internazionale e hanno respinto le dichiarazioni di chi accusa l'Epa di far uso di una "scienza viziata da troppa incertezza", sostenendo invece che l'ente si basa, per le sue considerazioni, su "dati empirici e prove scientifiche". La notizia è stata riportata dalla rivista Science e soddisfa l'ala democratica del Parlamento, più attenta alle questioni ambientali e di salute pubblica; i repubblicani, invece, con maggiori interessi nel settore petrolifero, di dicono scontenti e promettono di dare battaglia. La decisione ricalca un'altra sentenza già prodotta dalla Corte suprema americana con cui si ribadiva che l'Epa possiede le competenze tecnico-scientifiche per valutare i rischi sull'ambiente e sulla salute delle emissioni di gas a effetto serra e ha quindi il diritto di prendere dei provvedimenti.