Il petrolio è il sangue della Terra e deve restare nel terreno, per la tribù degli U’wa

A fine novembre 2016, alla vigilia della firma del trattato di pace per la fine alla guerra che da mezzo secolo infuriava in Colombia, ho avuto l’onore di fare visita agli U'wa, una comunità indigena molto spirituale che risiede nella Colombia nordorientale, vicino al confine con il Venezuela. Quella è stata la prima volta in quasi vent’anni di lavoro con gli U'wa che noi di Amazon Watch siamo riusciti a entrare nel loro territorio. Finora viaggiare in quel luogo è stato impossibile a causa del conflitto armato. Gli U'wa si considerano i guardiani della loro terra sacra ancestrale. In forza delle loro leggi naturali, per secoli hanno difeso con successo la loro terra, nelle foreste nebulose andine. Hanno resistito ai conquistadores, ai missionari, ai coloni e, più recentemente, alle industrie petrolifere, ai guerriglieri, ai gruppi militari e paramilitari attivi nel territorio. Sono sopravvissuti a queste aggressioni mantenendo inalterata la loro lingua, la loro cultura e gran parte delle loro terre ancestrali, tenendo fede alla forza dei loro capitribù. Io e il mio collega Andrew Miller ci trovavamo lì per assistere al Summit per la difesa della vita, del territorio, delle risorse naturali degli U'wa e facevamo parte di una delegazione di 22 persone. Nel nostro gruppo c'erano avvocati, capi indigeni, registi, artisti visivi, fornitori di energia solare della comunità e ricercatori di una decina di organizzazioni e collettivi. Siamo andati lì per dimostrare il nostro impegno continuo nei confronti degli U'wa e per la protezione di Kera Chikara, la loro terra.

Gli U'wa, i guardiani del sacro

Il rispetto per ciò che è vivo e per ciò che non è vivo, per il noto e per “l’ignoto” fa parte della nostra legge: la nostra missione nel mondo è narrarlo, cantarlo e onorare questa legge per mantenere l’equilibrio dell’universo… Sappiamo che i Riowa (chi non fa parte della tribù degli U’wa) hanno messo un prezzo a tutto ciò che non è vivo, anche alle pietre che commerciano con il proprio sangue e che vogliono che noi facciamo lo stesso con la nostra terra sacra e con il ruiria, il sangue della terra che loro chiamano petrolio… Tutte le offerte economiche che ci hanno fatto in cambio di ciò che per noi è sacro, come la terra e il suo sangue, sono un insulto per le nostre orecchie e una bustarella per ciò in cui crediamo… Da parte nostra, non ci sarà alcun tradimento della madre Terra, o dei suoi figli, che sono nostri fratelli. E non tradiremo nemmeno l’orgoglio dei nostri antenati perché la terra è sacra coì come ogni cosa che si trova su di essa. Se per difendere la vita dobbiamo dare la nostra, lo faremo. (Tratto dalla Lettera aperta ai colombiani, 1997)

La straordinaria leadership visionaria degli U'wa

Al Summit, Berito ha espresso con passione il proprio obiettivo di espandere i confini della Riserva U'wa e di creare altre riserve indigene, Kuitua e Pedraza, dove vivono alcune migliaia di U'wa, e di unire quindi la nazione U’wa in un unico resguardo (riserva).

La guardia degli U'wa, protezione del territorio e amministrazione coraggiosa

I fiumi e le montagne sacre

I nostri fiumi non sono solo fiumi. Attraverso di essi noi comunichiamo con le divinità. Sono messaggeri e i messaggi fluiscono in entrambe le direzioni. Se i fiumi sono inquinati o se muoiono, noi non sappiamo più cosa vogliono gli dei e loro non potranno sentire né le nostre richieste né i nostri ringraziamenti. (Lettera aperta ai colombiani, 1997)

La prima mattina, all'alba, ci siamo incamminati all’alba con due leader, Daris e Aura, lungo il sentiero che porta a una confluenza di fiumi, per fare il bagno e prepararci per la giornata. Daris ci ha spiegato come fanno i Werjaya a comunicare con Sira, il Dio degli U’wa, attraverso i fiumi e i corsi d’acqua. Poi ci ha guidato verso il più piccolo dei due fiumi e ci ha detto che alcuni di essi sono usati per cerimonie curative perché portano via le energie negative. Gli U’wa non entrano in questi fiumi per fare il bagno. Ci sono altri ruscelli, come quello in cui ci siamo bagnati noi, che sono usati quotidianamente e servono per purificare e ripristinare le energie.

Rinascita e resistenza

Il capitolo successivo della lotta degli U’wa per riaffermare i propri diritti territoriali

Noi non venderemo mai e poi mai la nostra madre Terra. Farlo sarebbe come abbandonare il nostro lavoro con gli spiriti per proteggere il cuore del mondo, che nutre e dà vita al resto dell’universo. Sarebbe come andare contro le nostre stesse origini e quelle di tutto il creato. (Comunicato degli U’wa, 10 agosto 1998)

Un tuffo agrodolce nel passato

Una fonte di ispirazione per la solidarietà a livello mondiale

Insieme ai fratelli e alle sorelle Riowa, agli amici campesinos, i nostri fratelli minori, vorremmo manifestare solidarietà nei confronti di tutte le comunità del mondo che stanno lottando per proteggere la loro sacra catena montuosa, il loro sacro territorio, le vette innevate, l’acqua, l’oceano, posti dove si trova ogni tipo di specie e dove possiamo comunicare direttamente con esse per garantire armonia nel mondo. Chiediamo anche alla comunità internazionale di continuare a sostenere la causa degli U’wa e a essere solidale con noi. Non vogliamo essere gli unici a proteggere il Kajka Ika (il territorio U’wa ancestrale) e l’intero Pianeta Blu, per proteggere la vita e l’esistenza di tutta l’umanità, tutto ciò che è vivo e che non è vivo. Per noi, tutto è significativo – le rocce, le montagne, i fiumi – tutto esiste in rapporto con qualcos’altro. E questo rapporto deve essere mantenuto. Non possiamo continuare a distruggere Madre Terra, non possiamo continuare a estrarle il sangue. Non possiamo neanche continuare a usare tutte le risorse naturali a detrimento dell’ecosistema. Ecco perché invito tutti quanti a mettersi una mano sul cuore e a difendere la causa degli U’wa e tutte le cause che coinvolgono i territori indigeni. (Daris Cristancho, nel sito del progetto petrolifero di Magallanes che è stato poi smantellato, 29 Novembre 2016)

L’articolo della direttrice di Amazon Watch Atossa Solani è stato pubblicato per la prima volta da Amazon Watch con il titolo Colombia’s U’wa Still Teaching Us How To Resist