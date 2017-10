Via libera al cemento dopo gli incendi?

La Legge Finanziaria 2003 è la legge più importante perché distribuisce gli stanziamenti per tutte le attività dello Stato, dall'istruzione alla sanità, dalle forze di polizia alle strutture pubbliche, e decide i prelievi fiscali. Perciò è una legge che gode di un binario preferenziale nel Parlamento, procede più veloce, ed è "blindata".



Nella notte del 22 ottobre, nel pieno della discussione in Commissione Bilancio, un senatore propone un emendamento. E passa. "Col parere favorevole di relatore e governo, e' passato un emendamento della Casa delle Libertà che permette di costruire sulle aree colpite dagli incendi". La denuncia scatta immediatamente dalle opposizioni, ed è ripresa da tutta la stampa!



"Si potrà costruire sulle aree incendiate", riportano i titoli dei giornali. Ma come, ci si chiede, in Italia la quasi totalità degli incendi è di origine dolosa, e solo poche settimane prima il ministro dell'Interno Pisanu nell'incontro di Ferragosto con i vertici delle forze di polizia aveva detto che dietro gli incendi dolosi c'era l'"ecomafia"! "L'Italia deve fronteggiare "una vera e propria industria del fuoco - aveva dichiarato -. Un interesse speculativo dell'ecomafia e dell'ecocriminalità, attualmente oggetto di specifici approfondimenti investigativi". Parole del ministro dell'Interno, di poche settimane fa. Poi...



Poi è passato l'emendamento 32.373 in Commissione Bilancio al Senato, firmato da Luigi Grillo (Forza Italia): senatore ligure, eletto a La Spezia. E proprio la Liguria è la regione più a rischio per gli incendi secondo la Commissione Europea e dove, non più tardi di una settimana prima, era divampato per giorni un incendio gravissimo nell'entroterra di Sestri Levante che ha minacciato abitazioni e persone. L'emendamento aggiunge un comma all'art. 32, quello sul condono edilizio, che abroga il quarto periodo dell'art. 10 della Legge 353 del 2000, ovvero della Legge Quadro sugli Incendi Boschivi. Il quarto periodo recitava: "è inoltre vietata per dieci anni", sulle zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, "la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive". Abrogato. Insomma, scompariva il divieto di costruire, per i dieci anni successivi, sulle aree boschive colpite dagli incendi. "L'approvazione dell'emendamento presentato dal Senatore Luigi Grillo che cancella l'art. 10 della Legge Quadro sugli Incendi Boschivi (l.353/2000) è un fatto gravissimo - ha commentato il Magistrato di Cassazione Maurizio Santoloci, vicepresidente del WWF - il Senato elimina in un sol colpo la parte più importante e innovativa della Legge Quadro sugli Incendi che avrebbe permesso di rallentare la morsa del fuoco sui territori boschivi con un forte deterrente per episodi che sono per la maggior parte dolosi e legati a interessi speculativi".



Anche dopo una prima rilettura dal parte del Governo, il via libero al cemento sulle aree incendiate era rimasto nel testo del maxidecreto. Lo confermava in Senato il viceministro dell'Economia, Mario Baldassarri, il 28 ottobre mattina, prima del voto. Il maxiemendamento del Governo non avrebbe infatti corretto l'emendamento. Ma in quelle ore convulse, poco prima dell'approvazione finale (su cui era stata posta la fiducia), il testo è stato ancora una volta riscritto. Confermato quindi il divieto decennale di edificare su aree incendiate!



Ora, mercoledì prossimo, il testo sbarca a Montecitorio.