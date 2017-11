Il vino è patrimonio nazionale e va tutelato, cosa dice la nuova legge

La prima legge italiana sul vino è stata approvata in via definitiva. E così, come diceva in una intervista il segretario generale dell’Unione italiana vini Paolo Castelletti, l’Italia è il primo paese ad avere un testo organico e avanzato su questo tema. D’ora in poi il nettare degli dei diventa per legge “un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale” con tutto quel che ne consegue: semplificazione della burocrazia, maggiori controlli, tutela delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche e delle etichette. In una parola: del made in Italy.

#vino, #Coldiretti: via libera a testo unico, si dimezza burocrazia in settore che vale 10 miliardi dove lavorano 1,3 milioni di persone pic.twitter.com/s5rnNCi5WV — Coldiretti (@coldiretti) 28 novembre 2016

Meno burocrazia, più controlli

Sul vino, un testo condiviso