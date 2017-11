Visioni d’estate

Sono le 14 di una calda giornata d'estate di fine Luglio. È quel momento della giornata che d'Annunzio in una sua poesia descriveva come: "Bonaccia, calura, per ovunque silenzio. L'Estate si matura sul mio capo come un pomo che promesso mi sia… Perduta è ogni traccia dell'uomo. Voce non suona, se ascolto. Ogni duolo umano m'abbandona". Oggi il cielo è particolarmente terso, come non lo vedevo da tempo. In pianura è difficile vedere il cielo di questo azzurro, tranne dopo qualche temporale primaverile. Sto camminando verso il lago, situato sulle prealpi comasche. La stradina in discesa è polverosa, è tanto che non piove. Arbusti e alberi formano una galleria che rinfresca l'aria ma non fa scorgere la fine. Sono rovi con le more quasi mature, noci, acacie. Tutt'intorno c'è solo il canto di uccelli, alcuni dei quali non riesco a riconoscere. Sono lì a sfornare stornelli per le loro amate, come a dire: "guardatemi che bello sono, guardate la mia terra, come è ampia e ricca!". È una gara di canto, anche per segnare marcatamente i propri confini. Arrivo in riva al lago e lo spettacolo che mi si presenta davanti è… Sconfortante! Ovunque sono abbandonati rifiuti di ogni sorta e genere, resti di fuochi dov'è è stata bruciata pure la plastica (spero non ci abbiano cucinato). Lattine, sacchetti, bottiglie di vetro, tappi in alluminio. Devo guardare per terra, per schivare gli ostacoli, piuttosto che gustarmi le folaghe che nuotano a riva. Allora capisco che il lavoro da fare è molto ancora. È proprio da questi gesti che si deve iniziare. So che per molti sono cose consolidate nei nostri gesti. Ma è un cammino che per molti, forse troppi, è solo un miraggio. La prossima volta che hai una succo di frutta in mano, magari pensaci prima di buttarlo a terra.