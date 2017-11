Vittoria per la difesa degli ecosistemi marini

Particolarmente soddisfatto il Ministro delle Politiche agricole e forestali Gianni Alemanno a seguito della decisione presa ieri dalla Commissione Internazionale Baleniera (International Whaling Commission), con la quale (con 30 voti contrari, tra cui l'Italia, e 19 a favore) è stata respinta la proposta del Giappone di eliminare il santuario per la tutela dei cetacei dell'Oceano Australe, estendendo la validità del santuario fino al 2014. "Riteniamo che i santuari siano fondamentali strumenti di tutela dei cetacei. Per questo - ha concluso Alemanno - il Governo Italiano ha fortemente voluto il santuario Pelagos nel Mediterraneo, il primo nel suo genere nell'emisfero settentrionale". Nonostante i mari siano protetti solo per il 0,5% della loro superficie, i santuari sono un pilastro per la salvaguardia dei cetacei e per lo sviluppo di attività economiche alternative come il whale-watching. Come il Santuario Pelagos dell'Alto Tirreno sta dimostrando. Anche se la maggioranza dei membri dell'IWC è consapevole dell'enorme funzione che hanno i Santuari, purtroppo i numeri per istituirne dei nuovi non sono ancora sufficienti, come ha dimostrato il voto espresso dai delegati (26 contrari tra cui alcune "new entry" come Mauritania e Tuvalu, 21 favorevoli, tra cui l'Italia, e 4 astenuti) sulla proposta di Nuova Zelanda e Australia di istituire il Santuario del Sud Pacifico. Stesso scenario anche per la proposta del Brasile, sostenuta dal Presidente Lula attraverso un messaggio inviato prima del meeting ai delegati, avanzata per il quinto anno consecutivo di istituzione di un'area marina protetta per le balene lungo le coste di Brasile e Argentina. Anche in questo caso non si è ottenuta la maggioranza necessaria (il 3/4 dei voti) all'istituzione dell'area protetta: 26 a favore, 21 contrari e 1 astenuto. Tomaso Scotti