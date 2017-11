Viviamo al di sopra delle possibilità

"Esistono le risorse scientifiche per far fronte alla sfida" ha dichiarato Jacques Diouf, direttore generale della Fao, l'organizzazione che ieri ha presentato a Roma, insieme al Wwf, il rapporto poco edificante sugli ecosistemi. Che aria, terra e acqua si stanno allontanando sempre di più da uno standard di qualità adatto alla salute di persone, animali e piante, si può intuire leggendo i giornali e ascoltando la tv. Con questo rapporto arriva la conferma di uno stato dei fatti che corrisponde a quello dipinto dalle organizzazioni ambientaliste e ritenuto da molti esagerato. Millenium Ecosystem Assestment è stato preparato a Washington, sotto la supervisione di una commissione diretta da Robert Watson, scienziato capo alla World Bank e consigliere scientifico della Casa Bianca! Qualche numero: 15 dei 24 ecosistemi esaminati sono in declino. Negli ultimi 25 anni si è perso ca. il 35% delle foreste di mangrovie, il 20% delle barriere coralline è andato perso e un altro 20% ha subito dei danni. Per soddisfare la richiesta di cibo, acqua, legname, carburante e fibre, negli ultimi 60 anni è stato rivendicato più terra per l'agricoltura che nei secoli 18esimo e 19esimo messi insieme. Attualmente ca. 24% della superficie terrestre viene coltivata. Il prelievo di acqua da laghi e fiumi è raddoppiato negli ultimi 40 anni e attualmente si fa uso del 40-50% dell'acqua dolce disponibile sulla terra, in alcune zone si attinge addiritura alle falde acquifere profonde che difficilmente si rinnoveranno. I fiumi portano molto meno acqua a causa delle dighe e dello sfruttamento per irrigare i campi e per altri usi. Un quarto degli stock ittici sono sovrasfruttati. In alcune zone la pesca rende cento volte meno che nel periodo prima della pesca industriale. I grossi predatori marini sono diminuiti del 90%, il 12% delle specie di uccelli sono estinte. Negli ultimi vent'anni è stata utilizzata più della metà di tutti i fertilizzanti a base di azoto prodotti a partire dal 1913, quando sono nati. Dal 1960 al 1990 è quasi triplicato l'uso di fertilizzanti a base di fosforo. Una sempre più grossa fetta della popolazione mondiale vive in città basandosi sulle tecnologie avanzate. La natura non è qualcosa da visitare nelle gite domenicali, avvisano gli scienziati. La conservazione di spazi naturali non è un lusso ma una questione di sopravvivenza. Andando avanti come negli ultimi decenni, fra 40 anni si presenterà una situazione critica per la sopravvivenza di un ecosistema adatto alla vita umana e animale. Parola di scenziati vicini alla Casa Bianca, non solo di associazioni ambientaliste. Rita Imwinkelried