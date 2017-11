La volpe rossa della Sierra Nevada si è fatta viva nel parco di Yosemite, dopo 100 anni

Non capita molto spesso che una volpe faccia notizia, ma il fatto che uno degli animali più rari dell’America del Nord, di cui si pensa siano rimasti meno di 50 esemplari in tutto il continente, sia stato avvistato dai funzionari del parco nazionale di Yosemite, in California, negli Stati Uniti, merita una segnalazione. Stiamo parlando della volpe rossa della Sierra Nevada. È la prima volta in cento anni che un esemplare di volpe rossa viene avvistato nel parco (la foto qui sopra). L’ultima volta risale al 1915. L’avvistamento della volpe, secondo quanto riportato dal sovrintendente dello Yosemite, Don Neubacher, è una notizia “eccitante” perché si tratta di una delle specie più sfuggenti della regione. L’avvistamento è avvenuto due volte, il 13 dicembre e il 4 gennaio, ma non è ancora chiaro se si tratta dello stesso esemplare oppure se ne siano stati immortalati addirittura due. Il nome scientifico della specie è vulpes vulpes necator ed è una sottospecie della volpe rossa che si trova anche in Europa, Asia e Australia.