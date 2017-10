Vozrozdenie, l’isola dal ventre avvelenato

Al centro di ciò che è rimasto del mare di Aral sorge l'isola di Vozrozdenie, che in italiano ha il significato di "rinascita", ma che purtroppo non ha a a che vedere con questo nome aulico. Su questo territorio, per decenni, e fino al 1992 una base segreta sovietica ha praticato esperimenti con l'obiettivo di produrre armi batteriologiche. I rapporti della CIA sostengono che tra gli anni '70 e '80 oltre trecento scienziati sovietici hanno sperimentato e studiato batteri in grado di produrre malattie quali peste, vaiolo siberiano, febbre del Queensland, tularemia e morva, potenziandoli, tanto da essere in grado di dare vita a vere e proprie guerre batteriologiche. Dalle gabbie ritrovate nei bunker abbandonati si deduce che gli animali costretti a subire trattamenti terribili sono stati conigli, cavalli, topi, pecore, asini e scimmie. Il pericolo più incombente, da un punto di vista sanitario e ambientale è però rappresentato dalla presenza di tonnellate di bacillus anthracis sepolte nei bunker di questa base segreta. Questi bacilli, furono trasportati su Vozrozdenie dai laboratori di Sverdlovsk, negli Urali in seguito ad una fuga di notizie e nascosti in contenitori di acciaio sterilizzati. Sotto terra non avrebbero mai dovuto essere scoperti. Da alcuni rilievi effettuati nell'isola sembra infatti che le spore del bacillo siano ancora attive e conseguentemente mortali. L'antrace è una malattia infettiva dei ruminanti che può essere trasmessa all'uomo attraverso ferite superficiali, tramite ingestione di carne cruda o inalazione diretta di spore. E' molto dolorosa e, se non viene aggredita in tempo con adeguate cure antibiotiche provoca la morte. Aggravante dell'intera situazione è la scomparsa graduale del mare che circonda l'isola. Ben presto essa sarà unita alla terraferma da un lembo di terra, che permetterà a roditori, agli insetti e ad altri animali la cui natura è quella di scavare di arrivare nei luoghi pericolosi e propagare il virus nei territori circostanti. Altro aspetto pericoloso da non sottovalutare e da considerare con la massima attenzione sono i gruppi terroristici che potrebbero decidere di entrare in possesso del virus e usarlo come arma di minaccia. Due sfide quindi, dal mare di Aral all'isola di Vozrozdenie, due spettri che attendono una soluzione tempestiva per evitare danni irreversibili. Elena Evangelisti