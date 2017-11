We are Alps, vi portiamo alla scoperta delle Alpi

Lassù, nelle terre alte, il tempo sembra essersi cristallizzato, apparentemente immutabile come le granitiche vette delle Alpi. Eppure anche la catena montuosa più importante d’Europa è cambiata, l’abbandono delle valli, il turismo di massa e, soprattutto, gli effetti dei cambiamenti climatici hanno alterato gli ecosistemi e le risorse alpine. Per capire davvero come stanno le Alpi andremo a vedere di persona, prenderemo infatti parte al tour We are Alps.

Noi siamo le Alpi

L’obiettivo del viaggio

L’acqua nelle Alpi