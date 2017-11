Un tranquillo weekend di paura degli Ogm a Udine

Udine è diventata la provincia più transgenica d’Italia. C’è uno sparuto gruppuscolo di contadini che insiste a voler piantare mais transgenico non autorizzato e illegale. È stato accertato nei precedenti interventi di analisi che, a causa dell'inquinamento irreversibile che essi provocano in tutte le aree agricole, chi ha introdotto sul proprio territorio la coltivazione degli OGM non riesce poi in modo efficace a produrre vegetali che ne siano privi. A questo sta cercando di rimediare il Corpo forestale dello Stato che, su delega della Procura della Repubblica di Udine, ha sequestrato questo weekend i terreni nel comune di Colloredo di Monte Albano (Udine) dove era stato piantato mais MON 810 transgenico. Per tutto il weekend è durata l'opera di distruzione con mezzi meccanici di tutte le piante OGM seminate su 6.500 mq. La distruzione è proceduta a rilento e con molta attenzione perché i Forestali hanno rinvenuto numerosi chiodi metallici infissi all'interno delle piante che possono danneggiare le macchine operatrici. Sia coloro che hanno affittato i campi sia lo stesso coltivatore sono indagati, come tiene a precisare una nota stampa del Comando Nazionale del Corpo forestale dello Stato.

Il Corpo Forestale dello Stato sta conducendo dal 2013 importanti attività operative mirate a monitorare i campi seminati in Friuli Venezia Giulia, ad accertare le contaminazioni di polline OGM sulle colture convenzionali e ad applicare la normativa nazionale relativa al divieto di coltivazione, attraverso attività di iniziativa e su delega della Procura di Udine.