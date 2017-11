Come è possibile che Wonder Woman sia ambasciatrice dei diritti delle donne Onu

L’annuncio ufficiale dell’assegnazione a Wonder Woman del titolo di Ambasciatrice onoraria dell’Onu è avvenuto venerdì 21 ottobre. L’eroina dei fumetti compie 75 anni e per l’occasione si è svolta le cerimonia di investitura nel Palazzo di Vetro di New York. La cerimonia l’ha tenuta Ban Ki-moon, alla presenza del capo DC Entertainment Diane Nelson (che ha fisicamente accettato la nomina, dato che Wonder Woman… non esiste) e alcuni ospiti inconsueti in quel consesso: per esempio Gal Gadot, la nuova interprete della supereroina nell’universo cinematografico DC, e soprattutto Lynda Carter, l’attrice che ha interpretato Wonder Woman nell’omonima serie televisiva degli anni Settanta e che, più di tutti, la incarna nell’immaginario comune.

600 funzionari Onu lanciano una petizione: “Inappropriata”

Le reazioni contrarie delle donne

Disgusting that the UN substitutes sexualized fake for real woman leader. Hope Wonder Woman's lasso of truth reveals hypocrisy @riotwomennn https://t.co/h1V68jmMNB — anne marie goetz (@amgoetz) 15 ottobre 2016

Retire Wonder Woman right away, UN! Pick global ambassador that is not symbol of objectified women, nor, for that matter, of American power https://t.co/U1SAuHFOHe — anne marie goetz (@amgoetz) 20 ottobre 2016

it says something about patriarchy when we need a fictional empowered superhero instead of an actual human woman — shon faye (@shonfaye) 21 ottobre 2016

Quella mascotte di Wonder Woman come ambasciatrice dell’empowerment femminile sa di svilente, per le donne. Cos’è, un premio di consolazione per non aver avuto la Segreteria generale?… No, noi abbiamo bisogno di vere donne in posizioni decisive, non di cartoni animati che non possono rispondere alle domande.

La parità di opportunità e diritti per donne e ragazze è uno dei 17 obiettivi per cambiare il mondo dell’Onu, i Global Goals for Sustainable Development lanciati nel settembre 2015. Per un anno l’immagine di Wonder Woman sarà usata anche sui social per accompagnare messaggi di empowerment della donna nella società. Farà presa sui giovani un personaggio così datato nato dalla narrativa utopica femminista di fine ’800 quando le suffragette rievocavano il mito greco delle Amazzoni, di un matriarcato preesistente al patriarcato? E non sarebbe stato meglio mostrare più coerenza impegnandosi nella ricerca della parità di genere all’interno dell’Onu dove lo scorso anno sono stati nominati sottosegretari generali 22 uomini e solo due donne?

Perché Wonder Woman è stata nominata Ambasciatrice onoraria

I personaggi inventati e l’Onu: da Winnie the Pooh alla Fata Campanellino, fino a Angry Birds