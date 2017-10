World Energy Congress a Roma

Lo scorso anno il nostro paese ha prodotto quasi 52 TWh di elettricità da fonti rinnovabili, pari al 15,2% del totale di energia elettrica richiesta di cui il 12,6% da fonte idroelettrica e la restante quota da geotermico ed eolico. Secondo i dati statistici forniti da Terna (Rete Elettrica Nazionale Spa) l'Italia, all'interno della UE dei 25, risulta essere il quarto produttore di elettricità da fonti rinnovabili. Il nostro paese, tuttavia, è ancora lontano da quelli che sono gli obiettivi comunitari che, entro il 2010, prevedono il raggiungimento della quota del 22% di energia richiesta prodotta da fonte rinnovabile. E proprio il disegno di uno scenario energetico sostenibile per il nostro pianeta è il tema dell'appuntamento romano del Padiglione delle Rinnovabili curato da Artenergy Publishing che mette a disposizione del pubblico e degli operatori del settore 9.000 metri quadrati e più di 130 espositori del comparto. Un evento di rilevanza internazionale per offrire uno sguardo a 360 gradi sulle energie rinnovabili, dall'energia eolica all'industria fotovoltaica, dalle tecnologie legate all'impiego dell'idrogeno ai biocarburanti e dall'emission trading fino allo scottante tema dei cambiamenti climatici. Come tradizione, completa l'offerta espositiva un'attività convegnistica altamente specializzata in grado di coniugare sviluppo e ricerca con scenari di mercato e soluzioni tecniche innovative. All'insegna della sostenibilità energetica esperti nazionali e internazionali si avvicenderanno sui temi propri del settore. Intervengono gli esponenti delle associazioni di categoria che rappresentano i vari comparti dell'energia pulita nonché rappresentanti istituzionali. Tra questi, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Alfonso Pecoraro Scanio, Gianni Silvestrini, presidente del Kyoto Club, Arthouros Zervos presidente Ewea e Gwec (rispettivamente l'associazione europea degli industriali del vento e il network che raccoglie tutte le associazioni del comparto), Giorgio Bombarda di Assosolare, Francesco Ferrante direttore generale di Legambiente e senatore dell'Ulivo nonché uno dei principali artefici della riforma delle rinnovabili contenuta nella Finanziaria 2008, Luciano Pirazzi dell'Enea, Gert Gremes presidente del Gifi (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), Mario Gamberale direttore Azzero CO2, Antonio Lumicisi del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Rosella Sola Artenergy