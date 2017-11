Wwf: petrolio, gas e miniere minacciano un terzo dei patrimoni naturali

Quasi un terzo dei siti considerati patrimonio mondiale naturale dall'Unesco risulta minacciato dalle attività dell'uomo, in particolare quelle legate allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio, gas e minerari. L’allarme arriva da un rapporto realizzato dal Wwf, in collaborazione con Aviva Investors e Investec Asset Management: ad essere a rischio è il 31 per cento di tali luoghi, con punte del 61 per cento nel continente africano.

Un tesoro naturalistico

L'appello del Wwf agli investitori

Dobbiamo scongiurare una catastrofe climatica