Oltre 10mila morti, di cui oltre la metà civili, sette milioni e mezzo di persone a rischio, crimini di guerra e bambini malnutriti, in un paese ridotto allo stremo. Eppure del conflitto in Yemen, teatro di una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, si parla e si scrive poco. Un conflitto dimenticato, nonostante il paese occupi una posizione strategica, controllando parte dello stretto di Bab el Mandeb nel golfo di Aden, rotta di passaggio per le petroliere di mezzo mondo. E nonostante il paese sia divenuto il dichiarato quartier generale di Aqap, la più potente fazione di Al Qaeda nella penisola araba, responsabile nel gennaio 2015 dell’attacco alla sede parigina del giornale satirico Charlie Hebdo.

With bombing of Yemen funeral, even more clear: US, UK, others should immediately suspend arms sales to Saudis https://t.co/cKCZsRN9ID pic.twitter.com/2HYSWZx6UJ